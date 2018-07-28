Kuzenlerin arazi kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

AFYONKARAHİSAR'da amca çocukları arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada, tabancayla vurulan Kudret Yıldırım (32) yaşamını yitirdi, 1'i çocuk, 2 kişi yaralandı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında merkeze bağlı Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. Serkan Yıldırım (38) ve Kudret Yıldırım ile amca çocukları Sefa Yıldırım (33), Deniz Yıldırım (36) ve Sait Tekin (32) arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sırasında Serkan Yıldırım, Kudret Yıldırım ve oğlu Yiğit Yıldırım (8) tabancayla vurularak yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılardan Kudret Yıldırım yaşamını yitirdi. Serkan Yıldırım ve Yiğit Yıldırım ise tedaviye alındı. Serkan Yıldırım'ın sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili Sait Tekin, Sefa Yıldırım ve Deniz Yıldırım gözaltına alındı.