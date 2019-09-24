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Kuzeninin otomobille çarptığı motosiklet sürücüsü öldü
AKSARAY'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü Arif Aslan (44), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Aslan'a çarpan otomobilin sürücüsünün ise amcasının oğlu Haşim Aslan (48), olduğu ortaya çıktı. Kaza, akşam...
GÜVENLİK 24.09.2019, 22:11
AKSARAY'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü Arif Aslan (44), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Aslan'a çarpan otomobilin sürücüsünün ise amcasının oğlu Haşim Aslan (48), olduğu ortaya çıktı.
Kaza, akşam saatlerinde Elmacık köyünde meydana geldi. Haşim Aslan yönetimimdeki 68 DD 729 plakalı otomobil rampa aşağı indiği sırada karşısından gelen amcasının oğlu Arif Aslan'ın kullandığı plakasız motosiklete çarptı. Kazada başında kask bulunmayan motosiklet sürücüsü Arif Aslan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Aslan, ambulansla kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü Haşim Aslan da jandarma tarafından gözaltına alındı.
Kaza, akşam saatlerinde Elmacık köyünde meydana geldi. Haşim Aslan yönetimimdeki 68 DD 729 plakalı otomobil rampa aşağı indiği sırada karşısından gelen amcasının oğlu Arif Aslan'ın kullandığı plakasız motosiklete çarptı. Kazada başında kask bulunmayan motosiklet sürücüsü Arif Aslan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Aslan, ambulansla kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü Haşim Aslan da jandarma tarafından gözaltına alındı.
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