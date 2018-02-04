Kuzenini tüfekle öldüren sanığa müebbet

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), () - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde geçen yıl ocak ayında aralarında husumet olan amcasının oğlu Osman Karaosmanoğlu'nu (43) pompalı tüfekle öldüren Osman Özkan, ömür boyu hapisle cezalandırıldı.

Güllerpınarı Mahallesi çevre yolu üzerindeki özel oto servisinin önünde 17 Ocak 2017 tarihinde, Osman Karaosmanoğlu oto servisinin önünde beklerken, yanına otomobil yaklaştı. Araçtan inen kişi, Karaosmanoğlu'na pompalı tüfekle 4 el ateş etti. Başı ve vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden Karaosmanoğlu yere yığılırken, saldırgan ise geldiği araçla kaçtı. Evli ve 2 çocuk babası Karaosmanoğlu ambulansla götürüldüğü Alaeddin Keykubad Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 8 gün sonra yaşamını yitirdi. Saldırıyı düzenleyen amcasının oğlu Osman Özkan ise yakalanarak, tutuklandı. Osman Özkan'ın babasının soyadını değiştirmesi nedeniyle öz amca çocuğu olan kuzenlerin soyadlarının farklı olduğu belirtildi.

BERAAT İSTEDİ

Hakkında 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis istemiyle dava açılan Osman Özkan, tutuklu yargılandığı davada karar duruşmasına çıktı. Osman Özkan savunmasında, "Öldürmek istesem direkt karşımdayken de vururdum. Yine de bu olay sebebiyle pişmanım. Hem benim ailem hem onun ailesi mağdur oldu. Takdir mahkemenindir" diyerek, beratını istedi.

Mahkeme heyeti Osman Özkan'a 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası verdi.

FOTOĞRAFLI