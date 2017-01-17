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Kuzenini pompalı tüfekle vurdu

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), () - ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde 43 yaşındaki Osman Karaosmanoğlu, aralarında husumet olan kuzeni tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Başı ve vücuduna saçma isabet eden Karaosmanoğlu tedaviye alındı. Güllerpınarı...

Kuzenini pompalı tüfekle vurdu

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), () - ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde 43 yaşındaki Osman Karaosmanoğlu, aralarında husumet olan kuzeni tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Başı ve vücuduna saçma isabet eden Karaosmanoğlu tedaviye alındı.
Güllerpınarı Mahallesi çevre yolu üzerindeki özel oto servisine gelen Osman Karaosmanoğlu, dışarıda beklediği saat 14.30 sıralarında yanına yaklaşan otomobilden inen kişi pompalı tüfekle 4 el ateş etti. Başı ve vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden Karaosmanoğlu yere yığılırken, saldırgan ise geldiği araçla olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı sonrası gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralı, ambulansla Alaeddin Keykubad Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Karaosmanoğlu'nun sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, saldırganın 07 GCZ 66 plakalı otomobille olay yerinden kaçan Osman Karaosmanoğlu'nun amcasının oğlu Osman Ö. olduğunu tespit etti. İki kuzenin arasında önceden husumet olduğu iddia edilirken, polis saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
Osman Ö.'nün babasının soyadını değiştirmesi nedeniyle öz amca çocuğu olan kuzenlerin soyadlarının farklı olduğu belirtildi.

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