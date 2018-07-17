Kuzenini öldüren şüpheli adliyede

Olay, dün Bafra ilçesine bağlı Şeyhulaş Mahallesi'nde meydana geldi. Amca çocukları Hasan Bircan ile Mustafa Bircan arasında, arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan Bircan, üzerinde taşıdığı tabancayı çıkararak, Mustafa Bircan'a ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Mustafa Bircan, olay yerinde yaşamını yitirdi. Olay sonrası kaçan Hasan Bircan, jandarma ekiplerine teslim oldu.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Hasan Bircan, bugün adliyeye sevk edildi.
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