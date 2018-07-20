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Kuzen cinayetine tutuklama

Sait KUZU/ÇARŞAMBA (Samsun), ()- SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde, markette kasiyer olarak çalışan Yücel Güntürk'ü (32) bıçaklayarak öldüren teyzesinin oğlu Doğan Kurt (34), tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, dün Çarşamba ilçesi...

Kuzen cinayetine tutuklama

Sait KUZU/ÇARŞAMBA (Samsun), ()- SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde, markette kasiyer olarak çalışan Yücel Güntürk'ü (32) bıçaklayarak öldüren teyzesinin oğlu Doğan Kurt (34), tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, dün Çarşamba ilçesi Kirazlıkçay Mahallesi Değirmenbaşı Caddesi'nde bulunan markette meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan Doğan Kurt ile markette kasiyerlik yapan kuzeni Yücel Güntürk arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Kurt, Güntürk'ü bıçakladı. Ağır yaralanan Yücel Güntürk, olay yerine gelen 112 Acil ekibinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Doğan Kurt ise polis tarafından gözaltına alındı. Kurt, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliye sevk edildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA
Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Samsun ili Çarşamba ilçesi Kirazlıkçay Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde, 19 Temmuz 2018 günü saat 16.45 sıralarında iş yeri çalışanlarından Yücel Güntürk isimli şahsın öldürüldüğünün Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından Cumhuriyet Başsavcılığımıza bildirilmesi üzerine, olay ile ilgili olarak derhal adli soruşturma başlatılmış ve yine Cumhuriyet Başsavcılığımızca olay yerine intikal edilerek uzman ekiplerce yapılan incelemeye nezaret edilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığımızca kaybolması muhtemel ve ivedi mahiyetteki delillerin toplanması, olayın fail ya da faillerinin yakalanması, olay sonrası istenmeyen vakaların yaşanmasının önüne geçmek amacıyla gerekli görülen idari tedbirlerin alınması noktasında gereğinin takdir ve ifası yönünde soruşturmada görev alan adli kolluk birimlerine talimat verilmiştir. Soruşturma kapsamında talimatımız üzerine kaybolması muhtemel ve ivedi mahiyetteki tüm deliller toplanmış, özellikle olay anını gösterir kamera kayıtlarına ulaşılmış, suç aleti temin edilmiş ve olayın faili şüpheli D.K. yakalanarak gözaltına alınmıştır. Adli kolluk makamlarınca ve Cumhuriyet Başsavcılığımızca ifadesine başvurulan şüpheli D.K. 20 Temmuz 2018 tarihi itibarıyla tutuklamaya sevk edilmiş ve sorgusunun ardından aynı tarihte tutuklanmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma kapsamından araştırmalar devam etmekte olup, tahkikat dikkat ve titizlikle ele alınmaktadır."

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