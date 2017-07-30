Kuyuya düşünce öldü

ADIYAMAN'ın Besni İlçesi'nde, kuyuya düşen 93 yaşındaki Dursun Özkul, öldü.

Olay, dün gece geç saatlerde Kızılhisar Köyü'nde meydana geldi. Evlerinin bahçesindeki kuyudan su çekmek isteyen Dursun Özkul, dengesini yitirince kuyuya düştü. Özkul'dan haber alamayan ve aramalarına rağmen ulaşamayan yakınları jandarmadan destek istedi. İhbar ardından köye giderek arama başlatan jandarma, bir süre sonra Özkul'un 3 metre derinlikteki kuyuda cesedine rastladı. Ölümü ile yakınlarını yasa boğan Özkul'un cesedi otopsi yapılmak üzere Besni Devlet Hastanesi morguna konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



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