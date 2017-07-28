Kuyuya düşen tilkiyi itfaiye kurtardı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, () - DENİZLİ'nin Çameli İlçesi'nde, 10 metrelik su kuyusuna düşen tilki, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp, doğal ortamına bırakıldı.
Çameli'nin kırsal Karabayır Mahallesi'nde bugün öğle saatlerinde, 10 metre derinliğindeki bir su kuyusuna tilki düştü. Mahalleli, durumu fark edip itfaiyeye bildirdi. Merdivenle kuyuya inen bir itfaiye eri, kement haline getirdiği ipi boğazına geçirdiği tilkiyi yukarı çekerek dışarı çıkardı.
Bitkin haldeki hayvan, kendisine geldikten sonra doğal ortamına salındı.
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