Son Dakika
Kuyuya düşen inek kurtarıldı
BURSA'nın Büyükorhan ilçesinde 10 metre derinliğindeki kuyuya düşen inek, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde sahibinin otlaması için saldığı inek yaklaşık 10 metrelik kuyuya düştü. İneğini...
GÜVENLİK 22.10.2019, 14:52
BURSA'nın Büyükorhan ilçesinde 10 metre derinliğindeki kuyuya düşen inek, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde sahibinin otlaması için saldığı inek yaklaşık 10 metrelik kuyuya düştü. İneğini kurtaramayan sahibi, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kuyuya inip, ineği halatla bağladıktan sonra vinçle kuyudan çıkardı. İneğin sahibi ekiplere teşekkür etti.
Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde sahibinin otlaması için saldığı inek yaklaşık 10 metrelik kuyuya düştü. İneğini kurtaramayan sahibi, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kuyuya inip, ineği halatla bağladıktan sonra vinçle kuyudan çıkardı. İneğin sahibi ekiplere teşekkür etti.
20°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 22 Ekim 2019
|İmsak
|05:52
|Güneş
|07:17
|Öğle
|12:54
|İkindi
|15:51
|Akşam
|18:20
|Yatsı
|19:40
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|8
|17
|2. Trabzonspor
|8
|15
|3. Fenerbahçe
|8
|14
|4. Başakşehir
|8
|14
|5. Malatyaspor
|8
|13
|6. Galatasaray
|8
|13
|7. Sivasspor
|8
|12
|8. Konyaspor
|8
|12
|9. Gaziantep FK
|8
|11
|10. Antalyaspor
|8
|11
|11. Göztepe
|8
|9
|12. Beşiktaş
|8
|9
|13. Ankaragücü
|8
|9
|14. Denizlispor
|8
|8
|15. Kasımpaşa
|8
|8
|16. Çaykur Rizespor
|8
|8
|17. Gençlerbirliği
|8
|6
|18. Kayserispor
|8
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|8
|17
|2. Akhisar Bld.Spor
|8
|16
|3. Fatih Karagümrük
|8
|15
|4. Altay
|8
|15
|5. Ümraniye
|8
|14
|6. Keçiörengücü
|8
|14
|7. Balıkesirspor
|8
|13
|8. Bursaspor
|8
|12
|9. İstanbulspor
|8
|11
|10. Erzurum BB
|8
|11
|11. Adana Demirspor
|8
|10
|12. Menemen Belediyespor
|8
|8
|13. Adanaspor
|8
|7
|14. Osmanlıspor
|8
|7
|15. Altınordu
|8
|5
|16. Boluspor
|8
|5
|17. Giresunspor
|8
|5
|18. Eskişehirspor
|8
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|9
|25
|2. Man City
|9
|19
|3. Leicester City
|9
|17
|4. Chelsea
|9
|17
|5. Arsenal
|9
|15
|6. Crystal Palace
|9
|14
|7. Tottenham
|9
|12
|8. Burnley
|9
|12
|9. Sheffield United
|9
|12
|10. Bournemouth
|9
|12
|11. West Ham
|9
|12
|12. Aston Villa
|9
|11
|13. Wolverhampton
|9
|11
|14. M. United
|9
|10
|15. Everton
|9
|10
|16. Brighton
|9
|9
|17. Southampton
|9
|8
|18. Newcastle
|9
|8
|19. Norwich City
|9
|7
|20. Watford
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|9
|19
|2. Real Madrid
|9
|18
|3. Granada
|9
|17
|4. Real Sociedad
|9
|16
|5. Atletico Madrid
|9
|16
|6. Sevilla
|9
|16
|7. Villarreal
|9
|14
|8. Athletic Bilbao
|9
|13
|9. Getafe
|9
|13
|10. Valencia
|9
|13
|11. Levante
|9
|11
|12. Real Valladolid
|9
|11
|13. Osasuna
|9
|11
|14. Deportivo Alaves
|9
|11
|15. Mallorca
|9
|10
|16. Eibar
|9
|9
|17. Celta de Vigo
|9
|9
|18. Real Betis
|9
|9
|19. Espanyol
|9
|5
|20. Leganés
|9
|2