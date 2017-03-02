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Kuyuya düşen genci, gezintiye çıkan iki arkadaş kurtardı

Faruk KIYAK/DERİNCE (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Derince İlçesi'nde dengesini kaybedip 3 metrelik su kuyusuna düşen 24 yaşındaki Ersin Borlak, bu sırada ormanda gezintiye çıkan iki arkadaş tarafından kurtarıldı. Olay, Derince İlçesi Çınarlı...

Kuyuya düşen genci, gezintiye çıkan iki arkadaş kurtardı

Faruk KIYAK/DERİNCE (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Derince İlçesi'nde dengesini kaybedip 3 metrelik su kuyusuna düşen 24 yaşındaki Ersin Borlak, bu sırada ormanda gezintiye çıkan iki arkadaş tarafından kurtarıldı.
Olay, Derince İlçesi Çınarlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Ersin Borlak, bir anlık dengesini yitirip, 3 ketre derinliğindeki su kuyusuna düştü. İçerisinde çok az su bulunan kuyuda mahsur kalan Ersin Borlak, bağırarak yardım istedi. Bu sırada ormanlık alanda gezintiye çıkan iki arkadaş, Borlak'ın çığlıklarını işitip yardıma koştu. İtfaiye ve sağlık ekiplerine haber veren iki arkadaştan biri, bacaklarını aşağıya sarkıttı, Borlak da tutunarak yukarı çıktı.
Yaralanan Ersin Borlak, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

FOTOĞRAFLI

 

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