Kuyumcuyu soymaya çalışırken genci farkedince kaçtılar

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, kuyumcuları soymak üzere hazırlık yapan şüpheliler, gece çatıdaki güvercinlerine bakmak için gelen genci fark edince, malzemeleri bırakıp kaçtı.

Olay, gece geç saatlerde Hacı Ali Öztürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kuyumcuların yoğun bulunduğu Ulus Caddesi'ndeki 3 katlı binanın çatısına güvercinlerini yemlemek için çıkan 15 yaşındaki Selim S.'yi, kimlikleri belirsiz 4 kişiyi fark etti. Selim S.'nin fark ettiği şüpheliler, yanlarında valizle getirdikleri, kar maskesi, matkap, delici aletler, portatif oksijen tüpleri ve kesici aletleri bırakıp, çatılardan atlayarak kayıplara karıştı. Kaçanları görünce kendisi de korkan Selim S.'nin ihbarıyla gelen polisler, bölgeyi ablukaya alıp şüphelileri aradı. İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş'ın da geldiği olay yerinde uzun süre şüphelileri arayan polis, herhangi bir sonuca ulaşamadı. Ekipler, şüphelilerin bırakıp kaçtığı malzemeleri emniyete götürürken, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Şüphelilerin kimliklerinin belirlenerek yakalanması için başlatılan çalışma devam ediyor.



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