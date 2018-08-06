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Kuyumcuyu oyalayıp altınları çaldılar

DÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde kuyumcuya giren 3'ü kadın, 4 kişi, alışveriş bahanesiyle iş yeri sahibini oyalarken, içlerinden biri tezgah üzerinde bulunan 5 bin liralık 5 parça altın takıyı çaldı. Şüpheliler, polis tarafından Balıkesir'de...

Kuyumcuyu oyalayıp altınları çaldılar
DÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde kuyumcuya giren 3'ü kadın, 4 kişi, alışveriş bahanesiyle iş yeri sahibini oyalarken, içlerinden biri tezgah üzerinde bulunan 5 bin liralık 5 parça altın takıyı çaldı. Şüpheliler, polis tarafından Balıkesir'de yakalandı.
Gölyaka ilçesinde geçen cumartesi A.K.'ye ait kuyumcuya giren 3'ü kadın, 4 kişi ellerinde bulunan altın zinciri göstererek, uç almak istediklerini söyledi. Kuyumcu A.K., elinde bulunan kolye uçlarını çıkarıp tezgahın üzerine koydu. Grup, takıları inceleyip kuyumcuyu oyalarken, içlerinden biri altın kolye uçlarını çaldı. Şüpheliler dükkandan ayrıldıktan sonra kuyumcu hırsızlığı fark edip polise haber verdi.
Olay yerine gelen Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Masası ekipleri, şüphelilerin kaçtığı aracı güvenlik kamerasından belirleyip harekete geçti. Aracın Sakarya'ya gittiğini tespit eden polis ekipleri, TEM yolu ile D-100 karayolunda önlem aldı. Tüm illere bilgi verildikten sonra, araç Balıkesir'in Altıeylül ilçesi girişinde tespit edildi ve durduruldu. Araçta yapılan aramada 5 bin lira değerinde 5 parça altın bulundu, N.F., E.Ç., S.Ç. ve S.Z. gözaltına alındı. Şüpheliler, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslime edildi. Düzce'de sorguları yapılan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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