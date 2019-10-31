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Kuyumcuyu bayıltıp, 500 bin liralık altın çaldılar

ANTALYA'da, bir kuyumcu dükkanı kar maskeli ve silahlı 2 kişi tarafından soyuldu. Kuyumcu Fevzi Bulce'yi başına silah kabzasıyla vurup bayılltıktan sonra yaklaşık 500 bin TL'lik altın çalan soygunculardan biri esnaf tarafından yakalandı....

GÜVENLİK 31.10.2019, 11:09
ANTALYA'da, bir kuyumcu dükkanı kar maskeli ve silahlı 2 kişi tarafından soyuldu. Kuyumcu Fevzi Bulce'yi başına silah kabzasıyla vurup bayılltıktan sonra yaklaşık 500 bin TL'lik altın çalan soygunculardan biri esnaf tarafından yakalandı. Diğeri ise altınlarla birlikte kaçtı.

Soygun olayı, saat 09.00 sıralarında Kepez ilçesi Güneş Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Caddesi'ndeki Fevzi Bulce'ye ait kuyumcu dükkanında meydana geldi. Kar maskeli ve silahlı 2 kişi, vitrine saat ve altın dizen Bulce'yı başına tabanca kabzasıyla vurup, bayılttı. Ardından da vitrindeki ve tezgahtaki altınları alıp, kaçmak istedi. Durumu fark eden esnaf, soygunculara müdahale etti. Murat Aydın olduğu ortaya çıkan soyguncu yakalanırken, diğeri altınları alıp, 07 ACB 517 plakalı otomobille kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri Fevzi Bulce'ye müdahale ederken, yakalanan soyguncu polise teslim edildi.

ARAÇ TERK EDİLMİŞ BULUNDU

Soygunun ardından çalışma başlatan polis, otomobili olay yerinin 2 sokak ilerisinde terk edilmiş olarak buldu. İçerisinde çok sayıda plaka ve tül çorap bulunan otomobildeki plakanın başka bir araca ait olduğu, orijinal plakanın ise 07 ABG 245 olduğu belirlendi.

Polis, bölgedeki arazide ve çevredeki binalarda uzun süre kaçan şüpheliyi aradı. Güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alınırken, çalınan altının 500 bin TL değerinde olduğu tespit edildi.

İŞ YERİ SAHİBİ: BOĞUŞTUK, BAŞIMA VURDULAR

Olay yerinde tedavisi yapılan Fevzi Bulce, "İş yerini yeni açmıştım. Saatleri vitrine diziyordum. İçeriye aynı anda iki kişi girdi. Ellerinde tabanca ve yüzlerinde maske vardı. Birden saldırdılar. Tabanca kabzasıyla başıma vurdular. Boğuştuk, aldığım darbe nedeniyle bayıldım. Kendime geldiğimde esnaf arkadaşların şüphelilerden birini yakaladıklarını gördüm. Ben de üzerine atladım. Gelen polis ekiplerine teslim ettik" dedi.

Esnaf Çetin Öngün de "İçerideki boğuşmayı fark ettik. Komşumuzu soymaya çalışıyorlardı. Hemen müdahale ettik. Birisini yakaladık ancak diğeri kaçtı. Polis arıyor" diye konuştu.

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