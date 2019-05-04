Kuyumcudan hırsızlık anı güvenlik kamerasında

SAKARYA'nın Hendek İlçesinde bir kuyumcudan hediyelik bileklik alacağını söyleyen kişi, tezgahın üstündeki bileklikleri alarak kaçtı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Hendek'te Ayşe Büke’ye ait kuyumcu dükkanına gelen ve kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi hediyelik bileklik alacağını belirtti. Dükkan sahibi tarafından tezgahın üzerine 3 adet altın bileklik çıkarılırken, müşteri olarak dükkana gelen kişi tarafından bir süre incelendi. Daha sonra işletme sahibinin dalgınlığından faydalanan kişi, bir anda bileklikleri alarak kaçmaya başladı. Ayşe Büke ve dükkâada bulunan kadın müşteriler, çevredeki esnaftan yardım isterken, hırsız bir anda gözden kayboldu. Olay sonrası polis konuyla ilgili soruşturma başlatırken, hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

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