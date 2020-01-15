Kuyumcudan 3,5 milyonluk altın çalan 5'i yabancı uyruklu 8 kişi yakalandı

ANTALYA'da bir kuyumcudan 3,5 milyon lira değerinde 17 kilo altın çalan, aralarında yabancı uyrukluların da olduğu 3'ü kadın 8 kişi, yurt dışına çıkma hazırlığı yaparken yakalandı. Şüphelilerin, hırsızlık öncesi keşif yaptıkları ortaya çıktı.Kuyumcu soygunu, 28 Aralık gecesi Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana geldi. Manavgat kent merkezindeki İbrahim Sözen Caddesi'nde kuyumcu dükkanı sahibi Ramazan Arıkan, sabah iş yerini açtığında kasadaki altınların olmadığını fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine gelen polis, kuyumcu dükkanının altında bulunan boş iş yerine giren soyguncuların, buradan beton tavanı delerek altınların bulunduğu kasaya ulaştığını, kasayı da delip, 3,5 milyon lira değerindeki 17 kilo altını alarak kayıplara karıştığını belirledi.SOYGUN ÖNCESİ KEŞİFSoyguna ilişkin çalışma yürüten Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki mobese ve güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Onlarca görüntü üzerinde inceleme yapan ekipler, şüphelilerin 8 kişi olduğunu belirledi. Şüphelilerin hırsızlık sonrası dikkat çekmemek için özel halk otobüsü ile Antalya kent merkezine geldiği belirlendi. Ardından Kemer'e geçen şüphelilerin, buradan farklı yerlere gittikleri tespit edildi. Şüphelilerin, hırsızlık öncesi keşif yaptıkları da tespit edildi.YURT DIŞINA ÇIKACAKLARDIŞüphelilerin Moldova uyruklu L.Ö., E.B., R.G., Ukrayna uyruklu R.B. ve S.N. ile Türk vatandaşları Y.K., T.K. ve H.T olduğu belirlendi. Şüphelilerden Moldova uyruklu L.Ö. adlı kadın Kemer'de yakalanırken, diğerleri ise İstanbul'da gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve saklandıkları yerlerde yapılan aramalarda, olay sırasında kullandıkları çeşitli delici, kesici ve kırıcı matkaplar, tornavidalar, demir makası, spiraller ve bilgisayarların yanı sıra, 50 bin dolar, 3 bin 385 Euro ve 2 bin 190 lira ele geçirildi. Çalınan 17 kilo altın ise bulunamadı.Antalya'ya getirilen şüphelilerin, yurt dışına çıkış hazırlığı yaptıkları kaydedildi. Polisteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.Şüphelilerin avukatı, bu sırada görüntü alan basın mensuplarına tepki gösterdi.