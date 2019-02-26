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Kuyumcuda soygun: 2 ölü

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, () - MERSİN'de akşam saatlerinde bir kuyumcuda gerçekleşen soygun girişiminde iki kişi hayatını kaybetti. Olay, akşam saatlerinde merkez Akdeniz ilçesi Mesudiye Mahallesi Hastane Caddesi’nde bulunan Defterdarlık binası...

Kuyumcuda soygun: 2 ölü

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, () - MERSİN'de akşam saatlerinde bir kuyumcuda gerçekleşen soygun girişiminde iki kişi hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde merkez Akdeniz ilçesi Mesudiye Mahallesi Hastane Caddesi’nde bulunan Defterdarlık binası karşısındaki Gür İşhanı’nda meydana geldi. İşyeri sahibi Mustafa Serpil ile çalışanı Yasin Tazgül, vitrindeki altınları toplandığı sırada yüzü maskeli bir kişi içeriye girdi. Soyguncu, doğrulttuğu tabanca ile kuyumcudan para ve altınları vermesini istedi. Ancak kuyumcu, direnince yüzü maskeli kişi tabancayla iş yeri sahibi ve yanında çalışan kişiyi tabancayla vurarak yaraladı. Yüzü maskeli soyguncu bir miktar altın alarak kaçarken, silah sesleri üzerine vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. 
Olay yerine gelen sağlık ekipleri iş yeri sahibi Mustafa Serpil ve çalışanı Yasin Tazgül’ün öldüğünü belirlerken polis, soruşturma başlattı.

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