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Kuyumcuda soygun: 2 ölü (2)

KANLI SOYGUN GÜVENLİK KAMERASINA ANBEAN YANSIDI Mersin'de kuyumcu ve yanındaki kişinin öldüğü kanlı soygun anının görüntüleri, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera görüntüsünde, saat 19.00'da kuyumcuya gelen maskeli soyguncunun,...

Kuyumcuda soygun: 2 ölü (2)

KANLI SOYGUN GÜVENLİK KAMERASINA ANBEAN YANSIDI
Mersin'de kuyumcu ve yanındaki kişinin öldüğü kanlı soygun anının görüntüleri, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera görüntüsünde, saat 19.00'da kuyumcuya gelen maskeli soyguncunun, kendisine direnen iş yeri sahibi Mustafa Serpil'e tabancayla defalarca ateş ettiği, daha sonra vitrinden altınları çalarken kuyumcu çalışanı Yasin Tazegül'ü de vurdugu görülüyor. Yaralı şekilde iş yerinden çıkan Tazegül'ün çevreden yardım istediği sırada soyguncu tarafından bir daha tabancayla vurulduğu görülürken, zanlının olayın ardından altınları alarak, olay yerinden kaçtığı belirtildi. Polis, kimliği belirsiz cinayet zanlısı soyguncuyu yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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