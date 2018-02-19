Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
CHP'li Tanrıkulu: Çocuk istismarı 10 yılda 700 kat arttı
Çocuk istismarı 10 yılda 700...
Boydak ailesinden 4 kişi, adliyeye sevk edildi
Boydak ailesinden 4 kişi, adliyeye...
Fed tutanakları öncesi dolar 3.75, euro 4.65 lirada, Borsa yükseldi
Dolar 3.75, euro 4.65 lira,...
'Zeytin Dalı Harekatı'nde öldürülen terörist sayısı 1641 oldu
TSK: 1641 terörist etkisiz hale...

Kuyumcuda silahlı soygun

KONYA'da yüzü kar maskeli bir gaspçı, elinde tabancayla girdiği kuyumcudan 50'ye yakın altın bileziği alıp kaçtı. Olay, bugün saat 14.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Nişantaşı Mahallesi Dr. Mehmet Hulusi Baybal Caddesi'nde meydana...

Kuyumcuda silahlı soygun
KONYA'da yüzü kar maskeli bir gaspçı, elinde tabancayla girdiği kuyumcudan 50'ye yakın altın bileziği alıp kaçtı.
Olay, bugün saat 14.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Nişantaşı Mahallesi Dr. Mehmet Hulusi Baybal Caddesi'nde meydana geldi. Yüzü kar maskeli bir gaspçı, elinde tabancayla, Menderes Koçak'a ait kuyumcuya girdi. Bu sırada iş yerinde bulunan Menderes Koçak'ın eşi Fatma Koçak'a silahını doğrultan gaspçı, çantasına 50'ye yakın altın bileziği doldurup kaçtı. Gaspçının kaçtığını gören çevredekiler de peşine düştü. Bir süre süren kovalamacanın ardından soyguncu izini kaybettirdi. İhbarın ardından bölgeye gelen çok sayıda polis ekibi, soyguncuyu aradı ancak izine rastlanılmadı.
Gaspçının peşinden koşan iş yeri sahibinin arkadaşı Hikmet Akbaş, ''İçeride birilerini gördüm.  Tezgâhtan altınları çıkartıyordu. Müşteri sanmıştım. Ben arabayı park edip, çay içmeye gelecektim. Dışarı elinde çantayla çıktı. O sırada Menderes'in eşi de peşinden çıkınca durumu fark edip peşinden kovaladım, yakalayamadım'' dedi.
Polis, kaçan soyguncunun kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314