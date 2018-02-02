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Kuyumcu paraları toplayıp kayıplara karıştı, vitrindeki altınlar da sahte çıktı

BALIKESİR’in Bandırma ilçesinde yaklaşık 2 ay önce açtığı kuyumcu dükkanına gelen müşterilerden para alıp karşılığında alacaklı kişiye verilecek altın ya da para miktarı yazılı bir kartvizit veren Berkan Ö. (36), topladığı...

Kuyumcu paraları toplayıp kayıplara karıştı, vitrindeki altınlar da sahte çıktı
BALIKESİR’in Bandırma ilçesinde yaklaşık 2 ay önce açtığı kuyumcu dükkanına gelen müşterilerden para alıp karşılığında alacaklı kişiye verilecek altın ya da para miktarı yazılı bir kartvizit veren Berkan Ö. (36), topladığı paralarla kayıplara karıştı. Bir alacaklının icra yoluyla açtırdığı kuyumcunun vitrinindeki altın bileziklerin ise sahte olduğu belirlendi.
Çalıştığı kuyumculuk firmasından ayrılan Berkan Ö., yaklaşık 2 ay önce Bandırma ilçesi Kaşif Acar Caddesi üzerinde kendi adını taşıyan kuyumcu dükkanı açtı. İşyerini açtıktan sonra, iddialara göre, müşterilerinden ‘Ben sana ihtiyacın olunca veririm, kâr ettiririm’  diyerek ucuza altın satmış gibi gösterip para topladı ve karşılığında da bu kişilere alacaklarının bulunduğuna ilişkin kartvizit verdi. Ayrıca müşteri çekmek için promosyonlar da yapan kuyumcu, dükkân camına ‘1 saat alana 2’nci saat bizden hediye’ diye yazdı.
Kuyumcunun yaklaşık 10 gün önce çok sayıda kişiden para toplayarak kayıplara karışmasının ardından 11 kişi Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı'na dolandırıldıkları iddiası ile suç duyurusunda bulundu. Bu arada senet karşılığı alacağı bulunan bir kişi de icraya başvurarak alacaklarının tahsili için kapalı durumda bulunan kuyumcu dükkânını icra memurları ile birlikte polis eşliğinde açtırdı. Burada yapılan incelemede vitrinde bulunan bileziklerin de sahte olduğu anlaşıldı. 
29 Ocak tarihinde H.A. da Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığına baş vurarak, ‘Berkan Kuyumculuk’ isimli işyeri sahibinin, altın vermek karşılığında kendisinden 50 bin lira aldığını, kartvizitinin arkasına vereceği altın miktarını yazdığını, ancak altınları vermeden kaçtığını iddia ederek şikayette bulundu.
Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığınca şikayetler üzerine şüpheli Berkan Ö. hakkında yakalama kararı çıkardı. Polis, Berkan Ö.’nün yakalanması için arama başlattı.

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