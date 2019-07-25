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Kuyumcu, meslektaşlarından topladığı 30 kilo altınla ortadan kayboldu

KONYA'da kuyumculuk yapan Musa G. (38), iddiaya göre kurduğu indirim çadırında vatandaşlara ucuz altın satacağını söyleyerek Konya ve İstanbul'da bulunan 15 altın toptancısı ve imalatçısından topladığı 2 valiz dolusu 30 kilo altınla...

Kuyumcu, meslektaşlarından topladığı 30 kilo altınla ortadan kayboldu
KONYA'da kuyumculuk yapan Musa G. (38), iddiaya göre kurduğu indirim çadırında vatandaşlara ucuz altın satacağını söyleyerek Konya ve İstanbul'da bulunan 15 altın toptancısı ve imalatçısından topladığı 2 valiz dolusu 30 kilo altınla kayıplara karıştı. Polis, yapılan suç duyurusu üzerine Musa G.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Merkez Meram ilçesindeki Sarraflar Çarşısı'nda 7 yıldır kuyumculuk yapan Musa G., iddiaya göre, iş yerinde indirim çadırı kuracağını ve vatandaşa ucuz altın satacağını söyleyerek, Konya'da ve İstanbul'da bulunan altın toptancılarından ve imalatçılarından altın istedi. 15 iş yerinden yaklaşık 30 kilo altın alan Musa G., 22 Temmuz'da biten indirim çadırını 3 gün daha uzattığını açıkladı. Musa G.'ye altın veren kuyumculardan bazıları dün sabah iş yerine geldiğinde dükkanın kapalı olduğunu gördü. Kuyumcular, Musa G.'ye telefonla da ulaşılamayınca, dolandırıldıkları iddiasıyla Cumhuriyet Savcılığına başvurdu. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen kuyumcular, Musa G.'nin 23 Temmuz akşamı saat 22.30 sıralarında iki valizle birlikte iş yerinden çıktığını saptadı. Polis, Musa G.'yi yakalamak için çalışma başlattı. 
KUYUMCULAR DERNEĞİ BAŞKANI: 15 ESNAFIMIZ MAĞDUR
Konya Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Mehmet Kuşdemir, meslektaşları Musa G.'nin, altın toptancısı ve imalatçısı 15 kişiden yaklaşık 30 kilo altın dolandırdığını öne sürdü. 15 kişinin mağdur olduğunu ifade eden Kuşdemir, şunları söyledi:
''Bu kuyumcu arkadaş bir hafta öncesinde billboardlara, farklı yerlere reklam vererek, ben 'bir hafta süreli ucuz indirim altın satacağım' diye ilan veriyor. Çadır, dükkanın ön tarafına ve dükkanın içerisine kuruldu. Biz de esnaf olarak hayretler içerisinde kaldık. Bu reklam verince satış yapmaya başladı. Ama bunun öncesinde İstanbul'a gitmiş, oradaki toptancı esnafımızdan çadırın bittiği gün ödemeli emanet altın almış. '5 gün indirim çadırım devam edecek. 5'inci gün sonunda ne kadar satmışsam altını, faturamı keseceksiniz bedelini ödeyeceğim' gibi bir anlaşma yapmış. Bizim mesleğimiz güvene dayalı olduğu için esnafımız da vermiş. Hem Konyalı toptancımız, hem de İstanbullu esnafımız mağdur oldu. Bize müracaat eden, mağdur olan 15 civarında toptancı esnafımız var. Bu 15 kişinin başvurusunu biz savcılığımıza bildirdik.''
'UCUZ ALTIN OLMAZ'
Musa G.'nin çadırda süren 5 günlük indirim ardından yoğun talep nedeniyle 3 gün daha uzattığı yönünde duyurular yaptığını ifade eden Kuşdemir, ''Bu kişi 5 günlük bir indirim çadırı düzenliyor. 5'inci gün bitiminde tekrar bir duyuru yapıyor. Yoğun istek üzerine indirim çadırımız 3 gün uzatılmıştır diye ilan veriyor. İlk gün yine satışına devam ediyor. İkinci gün dükkanında ne kadar altını varsa saat 22.30 sıralarında dükkanına gelip altınları toplayıp kaçıyor. 30 kilogram altın civarında olduğu söyleniyor. Bu kişi kendi kardeşine de 300 bin lira kredi çektiriyor. Kardeşini de zor durumda bırakıyor" diye konuştu.
Ucuz altın kavramının olmadığını yönünde uyarıda bulunan Kuşdemir, ''Hem esnafımızı, hem vatandaşımızı uyarmak istiyoruz. Ucuz altın olmaz. Altının bir değeri vardır. O değerin üzerinde alınır ve satılır" dedi.

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