Kuyumcu dükkanını soyan tezgahtar adliyede

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, çalıştığı kuyumcu dükkanından piyasa değeri 220 bin lira olan, 78 parça 918 gram altın takı ve mücevher çalan tezgahtar Hüsnü M. (45), adliyeye sevk edildi. Hüsnü M., jandarmadaki ifadesinde, "Paraya ihtiyacım vardı. Şeytana uydum" dedi.



Manavgat'ın Evrenseki Mahallesi'nde 5 yıldızlı oteldeki kuyumcu dükkanında tezgahtar olarak çalışan Hüsnü M., önceki gün, sahiplerinin cuma namazına gitmesinin ardından piyasa değeri yaklaşık 220 bin lira olan, 78 parça altın takı ve mücevheri çalarak, ortadan kayboldu. Haber verilmesi üzerine iş yerine gelen Manavgat Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı inceleme ve araştırma sonucunda Hüsnü M.'nin Alanya ilçesine gittiği belirlendi. Ekipler, Hüsnü M.'nin çaldığı altın takı ve mücevherleri bozdurmaya çalıştığını ve Alanya'da otelde konakladığını tespit etti. Hüsnü M.'nin yakalanması için Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi verildi. Hüsnü M., dün kaldığı otele Alanya polisinin yaptığı baskınla yakalandı. Hüsnü M.'nin üzerinde ve odasında yapılan aramada, kuyumcu dükkanından çalındığı tespit edilen 63 parça altın takı ve mücevher, çalınanların satışından elde edildiği değerlendirilen 21 bin 740 lira ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.



Hüsnü M., el koyulan altın takı, mücevher, para ve diğer malzemelerle Manavgat Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. 1 ay önce işe girdiği belirlenen Hüsnü M., jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.



Hüsnü M., jandarmadaki ifadesinde suçunu itiraf ederek, "Paraya ihtiyacım vardı. Şeytana uydum. Çok pişmanım" dedi.