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Kuyumcu dükkanını soyan tezgahtar adliyede (2)
ADLİ KONTROLLE SERBEST Antalya'nın Manavgat ilçesinde, çalıştığı kuyumcu dükkanından piyasa değeri 220 bin lira olan, 78 parça 918 gram altın takı ve mücevher çaldığı suçlamasıyla gözaltına alınan tezgahtar Hüsnü M. (45), çıkarıldığı...
GÜVENLİK 01.09.2019, 15:38
ADLİ KONTROLLE SERBEST
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, çalıştığı kuyumcu dükkanından piyasa değeri 220 bin lira olan, 78 parça 918 gram altın takı ve mücevher çaldığı suçlamasıyla gözaltına alınan tezgahtar Hüsnü M. (45), çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrolle serbest bırakıldı.
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