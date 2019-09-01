Kuyumcu dükkanını soyan tezgahtar adliyede (2)

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, çalıştığı kuyumcu dükkanından piyasa değeri 220 bin lira olan, 78 parça 918 gram altın takı ve mücevher çaldığı suçlamasıyla gözaltına alınan tezgahtar Hüsnü M. (45), çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrolle serbest bırakıldı.