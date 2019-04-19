Kuyuda can pazarı; Defineciler, jeneratörün egzoz gazından etkilenmiş

BURSA'nın İznik ilçesinde, girdikleri mağarada define ararken, kazdıkları 30 metre derinliğindeki kuyuda mahsur kalan 7 kişiden 6'sı kurtarıldı, 1 kişi ise yaşamını yitirdi. Definecilerin, kazı sırasında kullandıkları jeneratörün egzozundan çıkan gazdan etkilenip fenalaştığı belirlendi. Jandarma, kuyudan kendi imkanlarıyla çıkıp yardım talebinde bulunan İ.H. ile dışarıda gruba gözcülük yapan 3 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında İznik ilçesi Elbey Mahallesi Kızıltepe mevkiinde meydana geldi. Define bulmak için bir mağaraya giren 8 kişi, içinde günlerdir açtıkları kuyuyu yine kazmaya başladı. Ancak yaklaşık 30 metre derinliğindeki kuyudakiler, bir süre sonra fenalık geçirdi. Bu sırada içlerinden biri kuyudan güçlükle kendini dışarı attı, kendilerine gözcülük yapan 3 kişiye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 120 kişilik ekip, dağlık bir bölgede bulunan mağaraya yürüyerek güçlükle ulaşabildi.

13 SAATLİK HUMMALI BİR ÇALIŞMA

Ekipler, kendilerinde oldukları belirlenen 7 kişiye su ulaştırdı, ardından da uzatılan hortumla kuyuya hava takviyesi yapıldı. Ekipler, mahsur kalan 7 kişiyi kurtarabilmek için hummalı bir çalışma başlattı. Kuyunun üzerine önce çelik salıncak kuruldu. Salıncak ile AFAD ekipleri, mahsur kalan definecilerin yanına indi. Yaklaşık 13 saatlik zorlu bir çalışmanın ardından 7 kişi tek tek kuyudan çıkarıldı.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 6 KİŞİ TEDAVİYE ALINDI

Oksijen tedavisi uygulandıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırılan definecilerden Mümin Sarıdoğan (60), doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Mümin Sarıdoğan'ın oğlu Halil Sarıdoğan (39) ile Ömer Kocaekşi (35), Recep Er (58), Güney Kırbaş (46), Nihat Erden (48) ve Adem Makara'nın (45) İznik Devlet Hastanesi’ndeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

JENERATÖRÜN EGZOZ GAZINDAN ETKİLENMİŞLER

Bölgede gaz ölçümü yapan ekipler, kaçak kazı yapan kişilerin jeneratörün egzozundan çıkan gazdan etkilendiğini tespit etti.

Bölgeye gelerek incelemelerde bulunan İznik Kaymakam Vekili Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu, 8 kişinin kaçak kazı yaparken olayın yaşandığını belirterek, "Bu kişilerden birisi kendi imkanlarıyla kurtulup jandarma ekiplerine veriyor. Haberi aldıktan sonra Valimizin koordinasyonunda ve talimatlarıyla tüm ekipler seferber edildi. AFAD, Jandarma, UMKE ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi" dedi.

4 KİŞİYE GÖZALTI

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, kuyudan kendi imkanlarıyla çıkan İ.H. ile gruba gözcülük yapan İ.T., T.C. ve H.A.'yı gözaltına alındı. 4 şüphelinin jandarmadaki sorgularının sürdüğü bildirildi.



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