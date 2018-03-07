Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Merkez Bankası kısa vadeli faizleri değiştirmedi
Merkez Bankası kısa vadeli faizleri...
8 Mart'ta CHP'li 14 belediyee kadınlar izinli sayılacak
CHP'li belediyelerde kadınlara 8 Mart...
Euro 4.73 lirayı aşarak yeni rekor düzeye çıktı
Euro 4.73 lirayı aşarak yeni...
Grandmedical Manisaspor - Akın Çorap Giresunspor: 0-4
Akın Çorap Giresunspor deplasmanda şow...

Kuvvet komutanlıklarında görevli subaylara FETÖ operasyonu: 16 gözaltı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - KAHRAMANMARAŞ merkezli 17 ilde, FETÖ/PDY'nin 'ardışık arama ve kripto şifreleme' yöntemlerini kullanan üyelerine yönelik operasyonda Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri'nde görevli 9'u muvazzaf, 7'si ihraç ve...

Kuvvet komutanlıklarında görevli subaylara FETÖ operasyonu: 16 gözaltı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - KAHRAMANMARAŞ merkezli 17 ilde, FETÖ/PDY'nin 'ardışık arama ve kripto şifreleme' yöntemlerini kullanan üyelerine yönelik operasyonda Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri'nde görevli 9'u muvazzaf, 7'si ihraç ve açıkta olan toplam 16 subay gözaltına alındı.
FETÖ'nün 'TSK yapılanması'na yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde Kahramanmaraş merkezli 17 ilde, 21 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda; örgütün 'ardışık arama ve kripto şifreleme' yöntemlerini kullandıkları belirlenen ve aktif görevde olan 1 binbaşı, 2 yüzbaşı ve 6 üsteğmen ile açığa alınan 2 yüzbaşı ve meslekten ihraç edilen 5 üsteğmen olmak üzere toplam 16 subay gözaltına alındı. Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri'nde görevli olan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital eşyaya incelemek üzere el konuldu.
Operasyonun çok yönlü sürdürüldüğü ve gözaltı sayısının artacağı belirtilirken, diğer illerde yakalanan şüphelilerin de Kahramanmaraş'a getirileceği bildirildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314