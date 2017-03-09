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'Kutay-1 Operasyonu'nda 6 kişi tutuklandı

İZMİR'in Konak, Bayraklı ile Karşıyaka İlçesi'nde yaklaşık 300 polisin katılımıyla uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen ve "Kutay-1" adı verilen operasyon kapsamında gözaltına alınan 18 kişiden 6'sı tutuklandı,...

'Kutay-1 Operasyonu'nda 6 kişi tutuklandı
İZMİR'in Konak, Bayraklı ile Karşıyaka İlçesi'nde yaklaşık 300 polisin katılımıyla uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen ve "Kutay-1" adı verilen operasyon kapsamında gözaltına alınan 18 kişiden 6'sı tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında bir miktar da uyuşturucu ele geçirildi.
Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü, kentteki uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik başlattığı çalışma kapsamında 6 ay süren teknik ve fiziki takip ardından 18 kişiye ulaştı. Bu kişilerin adres ve kimliklerini belirleyen polis, toplam 120 ekip ve 300 personelle Konak, Bayraklı ve Karşıyaka ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. 'Kutay-1' adı verilen operasyon kapsamında 28 ayrı adrese baskın yapıldı. Bu baskınlarda, E.Ö. (41), Y.Ç. (31), N.B. (42), İ.T. (44), M.S. (24), E.A. (40), S.T. (24), E.T. (20), İ.Ö. (34), S.Ö. (32), M.D. (27), S.T. (53), A.E. (56), V.A. (29), F.G. (20), H.B. (33), N.A. (39) ve K.K. (30) yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda, 500 gram kokain, 2 ruhsatsız tabanca, 40 fişek, 1 ruhsatsız yivsiz tüfek, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 20 bin TL ve 900 Dolar ele geçirildi. Ayrıca, aynı çalışma kapsamında daha önce düzenlenen operasyonlarda, 5 kilogram kokain, 12 kilogram esrar ve 7 bin 500 Ectasy hap ele geçirildiği bildirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.Ö., N.B., M.S., S.T., E,T. ve M.D. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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