Kütahya’da tarihi eser kaçakçıları suçüstü yakalandı

KÜTAHYA’da, jandarma tarafından baskın yapılan evde Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu belirlenen 2 bin 500 sikke ile yaklaşık bin obje ele geçirildi. Tarihi eserlerle ilgili pazarlık yapan 4 kişi de suçüstü yakalandı.

Kütahya Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Doğalar köyünde tarihi eser satışı bilgisi üzerine harekete geçti. Mahkeme kararıyla eve baskın yapan jandarma ekipleri, Roma ve Bizans dönemlerine ait sikke ve objeleri, yere serip pazarlık yapan 4 kişiyi suçüstü yakaladı. E.H., N.A., Ş.O. ve Ç.T. adlı şüpheliler gözaltına alınırken, evde 2 bin 500 sikke ve çeşitli tarihi objeler ele geçirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



