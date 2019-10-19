Kütahya’da kumar operasyonu

KÜTAHYA’da polisin düzenlediği operasyonda, kumar oynadığı belirlenen 15 kişi hakkında Kabahatler Kanunu gereğince para cezası kesildi. Kumar parası olduğu değerlendirilen 10 bin liraya ise el kondu.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri Ali Paşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir binanın ikinci katında kumar oynatıldığı ve alkol alındığını tespit etti. Mahkeme kararıyla baskın yapılan iş yerinde kumar oynadığı tespit edilen 15 kişi yakalandı. Ruhsatı olmayan iş yerinde sigara ve alkol satışı yapıldığı belirlendi. Polis adreste kumar aracı olarak kullanılan okey takımları, oyun pulları, alacak listesinin yazılı olduğu kağıtlar ile kumar parası olarak değerlendirilen 10 bin liraya el koydu. Şüpheliler hakkında Kabahatler Kanunu gereğince kişi başı 320 lira para cezası kesilerek adli soruşturma başlatıldı.



10 AYDA 63 KİŞİ YAKALANDI



Kütahya Emniyet Müdürlüğü’nce son 10 ayda kentte kumar oynandığı tespit edilen 12 iş yerine baskın yapıldığı, 63 kişi hakkında yasal işlem başlatılarak Kabahatler Kanunu gereğince toplam 20 bin 160 lira idari para cezası uygulandığı belirtildi.