banner314

banner325

Son Dakika

Kütahya’da 228 şişe kaçak içki ele geçirildi

KÜTAHYA’da jandarma ekiplerince şüphe üzerine durdurulan kamyonette 228 bandrolsüz kaçak içki ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliye, 32 bin 640 lira para cezası kesildi. Şüpheliler, jandarmadaki fadedelerinin ardından serbest bırakıldı. Kütahya...

GÜVENLİK 27.09.2019, 12:10
Kütahya’da 228 şişe kaçak içki ele geçirildi
KÜTAHYA’da jandarma ekiplerince şüphe üzerine durdurulan kamyonette 228 bandrolsüz kaçak içki ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliye, 32 bin 640 lira para cezası kesildi. Şüpheliler, jandarmadaki fadedelerinin ardından serbest bırakıldı.
Kütahya Jandarma Komutanlığı ekipleri, Afyonkarahisar karayolu üzerinde yol kontrol uygulaması yaptı. Bu sırada gelen A.S. yönetimindeki 06 BP 4973 plakalı kamyonet, şüphe üzerine durduruldu. Araçta yapılan aramada bandrolsüz olarak 228 adet kaçak içki şişesi bulundu. Araç sürücüsü A.S. ve yanındaki İ.D. gözaltına alındı. İki şüpheli, Özel Tüketim Vergisi Genel tebliği uyarınca toplamda 32 bin 640 lira idari para cezası uygulandırak  serbest bırakıldı. Bandrolsüz içkilere ise el konulurken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yorumlar (0)
23°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 27 Eylül 2019
İmsak 05:25
Güneş 06:50
Öğle 13:00
İkindi 16:20
Akşam 19:00
Yatsı 20:19
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 10
3. Gazişehir 5 10
4. Sivasspor 5 8
5. Denizlispor 5 8
6. Çaykur Rizespor 5 8
7. Galatasaray 5 8
8. Malatyaspor 5 7
9. Trabzonspor 5 6
10. Konyaspor 5 6
11. Beşiktaş 5 5
12. Başakşehir 5 5
13. Göztepe 5 5
14. Antalyaspor 5 5
15. Ankaragücü 5 5
16. Kasımpaşa 5 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Akhisar Bld.Spor 5 10
3. Adana Demirspor 5 9
4. Fatih Karagümrük 5 9
5. Keçiörengücü 5 9
6. Bursaspor 5 9
7. Hatayspor 5 8
8. Altay 5 8
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 6 18
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Arsenal 6 11
5. West Ham 6 11
6. Bournemouth 6 10
7. Tottenham 6 8
8. M. United 6 8
9. Burnley 6 8
10. Sheffield United 6 8
11. Chelsea 6 8
12. Crystal Palace 6 8
13. Southampton 6 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 6 4
19. Wolverhampton 6 4
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 14
2. Real Sociedad 6 13
3. Atletico Madrid 6 13
4. Athletic Bilbao 6 12
5. Granada 6 11
6. Barcelona 6 10
7. Sevilla 6 10
8. Villarreal 6 8
9. Real Betis 6 8
10. Getafe 6 7
11. Levante 6 7
12. Osasuna 6 7
13. Valencia 6 6
14. Real Valladolid 6 6
15. Celta de Vigo 6 6
16. Eibar 6 5
17. Deportivo Alaves 6 5
18. Espanyol 6 5
19. Mallorca 6 4
20. Leganés 6 2