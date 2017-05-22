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Kütahya merkezli 14 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, () - KÜTAHYA merkezli 14 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, örgütte 'Abla' olarak görev yaptıkları öne sürülen 11 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele...

Kütahya merkezli 14 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, () - KÜTAHYA merkezli 14 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, örgütte 'Abla' olarak görev yaptıkları öne sürülen 11 kişi gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı çıkartılan 33 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Kütahya, Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Manisa, Antalya, Balıkesir, Erzurum, Çorum, Afyonkarahisar, Aksaray, Malatya ve Zonguldak'ta eş zamanlı yapılan operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.
Örgütte 'Abla' oldukları ve ByLock programı kullandıkları öne sürülen 11 şüpheli, sorgulanmak üzere Kütahya Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi'ne götürüldü. Diğer 22 şüphelinini yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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