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Kütahya'da 'tırnakçılık' şüphelisi 3 İranlı yakalandı
KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde H.A.V.'nin bin 500 lirasını 'tırnakçılık' yöntemiyle çalan İran uyruklu 3 kişi, jandarma tarafından Eskişehir'de yakalandı Olay, Kütahya’nın Gediz ilçesine bağlı Erdoğmuşlar köyünde meydana geldi....
GÜVENLİK 28.09.2019, 12:33
KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde H.A.V.'nin bin 500 lirasını 'tırnakçılık' yöntemiyle çalan İran uyruklu 3 kişi, jandarma tarafından Eskişehir'de yakalandı
Olay, Kütahya’nın Gediz ilçesine bağlı Erdoğmuşlar köyünde meydana geldi. H.A.V. isimli bir kişi, 71D40510 İran plakalı otomobil ile yanına gelen 2’si kadın 3 kişi tarafından 'tırnakçılık' yöntemi ile bin 500 lirasının çalındığı iddiasıyla jandarmaya ihbarda bulundu. Araştırma başlatan ekipler, plaka bilgileri verilen otomobilde İran uyruklu oldukları tespit edilen M.B., R.M. ve M.B.’nin Altıntaş ilçesinde bir akaryakıt istasyonundan yakıt aldıktan sonra Eskişehir'e giderek bir otele yerleştiklerini tespit etti. Kaldıkları otele düzenlenen baskınla yakalanarak gözaltına alınan 3 şüpheli sağlık kontrolünün ardından İçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Soruşturma sürüyor.
Olay, Kütahya’nın Gediz ilçesine bağlı Erdoğmuşlar köyünde meydana geldi. H.A.V. isimli bir kişi, 71D40510 İran plakalı otomobil ile yanına gelen 2’si kadın 3 kişi tarafından 'tırnakçılık' yöntemi ile bin 500 lirasının çalındığı iddiasıyla jandarmaya ihbarda bulundu. Araştırma başlatan ekipler, plaka bilgileri verilen otomobilde İran uyruklu oldukları tespit edilen M.B., R.M. ve M.B.’nin Altıntaş ilçesinde bir akaryakıt istasyonundan yakıt aldıktan sonra Eskişehir'e giderek bir otele yerleştiklerini tespit etti. Kaldıkları otele düzenlenen baskınla yakalanarak gözaltına alınan 3 şüpheli sağlık kontrolünün ardından İçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Soruşturma sürüyor.
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