Kütahya'da silahlı çatışma: 2 yaralı 

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, () - KÜTAHYA'da galericiler sitesi içinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 2 kişi yaralandı.

Olay Fuat Pasa Mahallesi Galericiler sitesi girişinde meydana geldi. Cezaevinden izinli çıktıkları öğrenilen A.D. ile K.C., Galericiler sitesinde galericilik yapan H.A. ve A.A.’nın işyerinin önüne geldi. Taraflar arasında otomobilde başlayan tartışma, iki grup arasında silahlı çatışmaya dönüştü. Çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında yaşanan çatışmada otomobil içinde bulunan A.D. ve K.C. isabet eden saçmalarla yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, 2 yaralı ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla DPÜ Evliya Celebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu arada iki grup arasındaki çatışma anı olay yerinde bulunan bazı vatandaşlar tarafından cep telefonları ile kaydedildi.

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