Kütahya'da sahte para operasyonu

KÜTAHYA'da polisin düzenlediği operasyonda 18 bin 500 liralık 100'lük sahte banknot ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Asayiş Şubesi ekiplerinin ortaklaşa yaptıkları çalışma neticesinde Gaybiefendi Mahallesi Osmanlı Caddesi'ndeki bir markete sahte para bozdurmak isteyen U.E., Y.K. ve M.A. yakalandı. Gözaltına Alınan 3 şüphelinin bulunduğu 06 TZL 11 plakalı otomobil içerisinde yapılan aramada 100'lük banknotlar halinde 18 bin 500 liralık sahte para ele geçirildi. Uşak'tan Kütahya'ya geldikleri belirtilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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