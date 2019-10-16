Kütahya'da minibüsler çarpıştı: 1 ölü, 15 yaralı

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde, iki minibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.



Kaza, saat 12.00 sıralarında, Domaniç- İnegöl yolunun 4'üncü kilometresinde meydana geldi. Bursa'nın İnegöl ilçesinden gelen Hüseyin Zorlu'nun kullandığı 43 AAC 090 plakalı minibüs, karşı yönden gelen Enes Işık yönetimindeki 16 NED 23 plakalı minibüsle Durabey köyü yakınlarında çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, araçların birinde yolcu olarak bulunan Hüseyin Erten'in (22) yaşamını yitirdiğini belirledi. Araçlarda sıkışan 15 kişi ise itfaiye ekiplerince yaralı çıkarıldı. Sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Erten'in cansız bedeni de savcılık incelemesinin ardından hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.