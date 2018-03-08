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Kütahya'da koca dehşeti; Eşini uykusunda boğazından bıçakladı

Mehmet ALTINTAŞ/GEDİZ (Kütahya), () - KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, Bilal Ş. (35), eşi Seher Ş.'yi (34) uyuduğu sırada, başta boğazı olmak üzere çeşitli yerlerinden bıçaklayarak, ağır yaraladı. Kaçan Bilal Ş., polis tarafından...

Kütahya'da koca dehşeti; Eşini uykusunda boğazından bıçakladı

Mehmet ALTINTAŞ/GEDİZ (Kütahya), () - KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, Bilal Ş. (35), eşi Seher Ş.'yi (34) uyuduğu sırada, başta boğazı olmak üzere çeşitli yerlerinden bıçaklayarak, ağır yaraladı. Kaçan Bilal Ş., polis tarafından Manisa'da yakalandıktan sonra getirildiği Gediz'de tutuklandı.
Olay, dün saat akşam saatlerinde, Ergenekon Mahallesi'nde meydana geldi. Bilal Ş., henüz bilinmeyen nedenle 2 ve 6 yaşlarındaki çocuklarının annesi Seher Ş.'yi, uyuduğu sırada, başta boğazı olmak üzere başı, sırtı ve elinden bıçaklayarak, yaraladı. Canını güçlükle kurtaran Seher Ş.'nin çığlıkları üzerine Bilal Ş. evden kaçtı. Yaralı kadının bağırışlarını duyan komşular, eve koştu. Seher Ş.'yi kanlar içinde gören komşuları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, Seher Ş.'yi ambulansla Kütahya Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavisine devam edilen Seher Ş.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Olayın ardından kaçan Bilal Ş. ise Manisa'nın Salihli ilçesinde polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Bilal Ş., Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Bilal Ş., tutuklandı. Bilal Ş.'nin bir süredir psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.

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