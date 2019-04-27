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Kütahya'da kaza: 1'i ağır, 2 yaralı

KÜTAHYA'da alkollü sürücünün kullandığı otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 1'i ağır, 2 kişi yaralandı. Kaza, saat 02.00 sıralarında Ali Paşa Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı İl Sağlık Müdürlüğü önünde meydana...

Kütahya'da kaza: 1'i ağır, 2 yaralı
KÜTAHYA'da alkollü sürücünün kullandığı otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 02.00 sıralarında Ali Paşa Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı İl Sağlık Müdürlüğü önünde meydana geldi. Maliye yönüne giden A.K. yönetimindeki 43 RA 916 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp önce yolun sağındaki kaldırım taşlarına, ardından da refüjdeki demir aydınlatma direğine çarpıp karşı şeride geçti. Kazada, otomobilden fırlayan sürücünün kardeşi O.K. (17) ile B.R.K. yaralandı. Kazanın ardından otomobil alev aldı. 
Bölge İdare Mahkemesi'ndeki görevli bir polisin telsiz anonsu ile kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Kütahya Sağlık bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan O.K., ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Osman Gazi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.
Yanan otomobil itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Kazayı yara almadan atlatan sürücü görüntü almak isteyen gazetecilere saldırdı. Polis tarafından durdurulan sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Sürücü A.K.'nin yapılan kontrollerinde 1.59 promil alkollü olduğu tespit edildi.

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