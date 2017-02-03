Kütahya'da fuhuş operasyonu

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, () - KÜTAHYA'da para karşılığı erkeklerle fuhuş yaptığı öne sürülen 3 kadın ile fuhuşa aracılık eden 1 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ekipleri, Meydan Mahallesi'nde fuhuş yapıldığı öne sürülen bir eve baskın düzenledi. Ekipler para karşılığında fuhuş yaptıkları iddiasıyla Ş.Ç. (53), N.G. (52) ve E.Y. (50) adlı kadınlar ile fuhuşa aracılık edip yer temin ettiğini öne sürülen ev sahibi M.Ö.'yü (50) gözaltına aldı.

Şüpheliler, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık raporu alındıktan sonra Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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