Kütahya'da FETÖ şüphelisi 3 zabıt katibi gözaltında

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bu sabah düzenledikleri operasyonda Kütahya Adliyesi'nde zabıt katibi olarak görev yapan R.K., N.K. ve R.A.'yı gözaltına aldı. Evlerinde arama yapılan FETÖ şüphelisi 3 zabıt katibi, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bu sabah düzenledikleri operasyonda Kütahya Adliyesi'nde zabıt katibi olarak görev yapan R.K., N.K. ve R.A.'yı gözaltına aldı. Evlerinde arama yapılan FETÖ şüphelisi 3 zabıt katibi, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü.