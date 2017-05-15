Kütahya'da FETÖ şüphelisi 3 zabıt katibi gözaltında

KÜTAHYA'da FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, adliyede görevli 3 zabıt katibi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bu sabah düzenledikleri operasyonda Kütahya Adliyesi'nde zabıt katibi olarak görev yapan R.K., N.K. ve R.A.'yı gözaltına aldı. Evlerinde arama yapılan FETÖ şüphelisi 3 zabıt katibi, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü.