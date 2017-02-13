Kütahya'da FETÖ operasyonu: 16 öğretmen gözaltında

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bir süre önce Kanun Hükmünde Kararnameyle ihraç edilen 16 öğretmeni gözaltına aldı. Evlerinde arama yapılan öğretmenler sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi'ne götürüldü.
Kütahya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bir süre önce Kanun Hükmünde Kararnameyle ihraç edilen 16 öğretmeni gözaltına aldı. Evlerinde arama yapılan öğretmenler sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi'ne götürüldü.