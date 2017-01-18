Kütahya'da FETÖ davasında 1 tahliye

KÜTAHYA'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 5'i tutuklu 6 sanığın yargılandığı duruşmada, mahkeme heyeti tutuklu sanıklardan birini adli kontrol kararıyla tahliye etti.

FETÖ/PYD soruşturmasında dava açılan tutuklu sanıklar sağlık görevlileri Sezgin Öylek, Hamdi Yeles, Sedat Kızılarslan, hastane imamı Dursun Karataş, cami imamı Fatih Acar ile tutuksuz sanık hemşire Filiz Kızılarslan'ın yargılanmasına Kütahya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Bugünkü duruşmaya 5'i tutuklu olan 6 sanık katıldı.

Tutuklu sanıklardan anestezi teknisyeni Hamdi Yeles, 28 Temmuz'da açığa alındığını ve 1 Eylül'de görevinden ihraç edildiğini belirtti. Yeles, açığa alınmasını ve ihraç edilmesinin nedenini yazılı olarak kurumuna sorduğunu ancak bir yanıt alamadığını ifade ederek "Ben teknoloji özürlüyüm. Cep telefonu, bilgisayar gibi şeylerden anlamam. Telefonla ilgili bir şey olduğunda evde eşim ve çocuklarıma, işyerinde de arkadaşlarıma sorardım. Ben telefonuma ByLock yüklemedim, yüklettirmedim. Bank Asya'ya ise promosyon parası yatırdım. 17-25 Aralık'tan sonra da Bank Asya'daki 3 bin lira paramı çektim. Ben herkesle oturup kalkarım. Sohbet toplantıları yaptık ama bunlar spor, magazin ve dini konulardandı. Cemaatle ilgili değildi" dedi.

Mahkeme heyetinin kendisine halen firarda olan FETÖ şüphelisi İbrahim Türkoğlu ile kendisine kayıtlı olan telefonlarda birinden 178, diğerinden de 120 kez görüştüğünü sorması üzerine, Yeles, "İbrahim Türkoğlu'nun özürlü çocukları vardı. Hastanemize gelirdi. Bu yüzden kendisiyle görüşme yapıyorduk. Ayrıca telefonlarımdan birini eşim kullanıyordu" yanıtını verdi.

Cami imamı Fatih Acar da eşinin bir yıl boyunca cemaatin okullarında çalıştığını söyleyerek, "Ben bunlara kızgınım zaten. Benim eşimi hamile olmasını bahane göstererek işten çıkardılar. Beni mağdur edenlerin peşinden gitmemem sizce ne kadar mantıklı? Bank Asya'ya da Diyanet İşleri Başkanlığı o dönemlerde hac ve umre paralarını buraya yatırılabileceğini açıklamıştı. Ben de buraya hesap açtırdım. Altın hesabımda 13 bin liralık yatırım yaptım. Kesinlikle ben o bankayı kurtarmak için para yatırmadım. Ben onların dershanelerine gitmedim, evlerinde kalmadım, sohbetlerine katılmadım. Suçsuzum" dedi.

Hastanede imam olarak görev yapan Dursun Karataş da cemaat için himmet adı altında para toplamadığını, suçsuz olduğunu söyleyerek tahliyesini istedi.

Sağlık görevlisi Sedat Kızılarslan da Bank Asya'da sadece kredi kartının olduğunu belirterek, "2 çocuğum, tek özel okul olduğunu için onların okulunda okuyordu. Ben sendika başkanlığı yaptım. Ancak benim cemaatle, 'ByLock'la bir bağlantım yok" diye konuştu.

Sezgin Öylek de suçlamaları kabul etmedi. Tutuksuz sanık Filiz Kızılarslan ise hakkındaki adli kontrol kararının kaldırılmasını istedi.

Kütahya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti Sedat Kızılarslan'ın adli kontrol kararı ve yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine, Filiz Kızılarslan'ın adli kontrol kararının kaldırılması talebini reddine, diğer 4 sanığın da tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 13 Mart'a erteledi.



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