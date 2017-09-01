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Kütahya'da 3 PKK şüphelisi adliyede

Oğuzhan KILIÇ / KÜTAHYA, () - KÜTAHYA'da, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan terör örgütü PKK üyesi olduğu öne sürülen 25 yaşındaki Adil S. ile kardeşi 22 yaşındaki A.S. ve amcasının oğlu 23 yaşındaki E.S....

Kütahya'da 3 PKK şüphelisi adliyede

Oğuzhan KILIÇ / KÜTAHYA, () - KÜTAHYA'da, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan terör örgütü PKK üyesi olduğu öne sürülen 25 yaşındaki Adil S. ile kardeşi 22 yaşındaki A.S. ve amcasının oğlu 23 yaşındaki E.S. adliyeye sevk edildi.
Kütahya Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan Batman 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'nce hakkında yakalama kararı bulunan ve PKK'nın dağ kadrosunda yer aldığı öne sürülen Adil S.'nin kaldığı 75'inci Yıl Mahallesi'ndeki apartman dairesine dün akşam operasyon düzenledi. Operasyonda Adil S. ile aynı evde kalan kardeşi A.S. ve amcasının oğlu E.S. gözaltına alındı.
Götürüldükleri Terörle Mücadele Şubesi'nde sorgulamaları tamamlanan Adil S. silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan, A.S. ile E.S. de terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.
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