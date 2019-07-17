Kütahya'da 262 adet kaçak parfüm ele geçirildi

KÜTAHYA'da, polisin durdurduğu otomobilde 262 adet kaçak parfüm ele geçirildi. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine kent merkezinde durdurdukları otomobil içerisinde 262 adet kaçak parfüm ile 2 adet silah ele geçirdi. Olayla ilgili sürücü F.T. gözaltına alınırken soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
FOTOĞRAFLI
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine kent merkezinde durdurdukları otomobil içerisinde 262 adet kaçak parfüm ile 2 adet silah ele geçirdi. Olayla ilgili sürücü F.T. gözaltına alınırken soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
FOTOĞRAFLI