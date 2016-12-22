Kütahya'da 10 araçlık zincirleme kaza: 4 yaralı

KÜTAHYA'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 10 araç birbirine girdi, kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Kütahya-Afyonkarahisar karayolunun 10'uncu kilometresindeki Gediz kavşağında meydana geldi. Buzlama nedeniyle kayıp yolu kapatan 42 S 9485 plakalı TIR'a 64 NB 183 plakalı kamyon çarptı. Arkadan gelen 2 hafif ticari araç ile 6 otomobil de birbirine girdi. Kazada 4 araç sürücüsü yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Kütahya-Afyonkarahisar karayolu bir süre araç trafiğine kapandı. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından yol trafiğe açılırken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. FOTOĞRAFLI