Kütahya'da 10 araçlık zincirleme kaza: 4 yaralı
KÜTAHYA'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 10 araç birbirine girdi, kazada 4 kişi yaralandı.
22 Aralık 2016 Perşembe 00:06
KÜTAHYA'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 10 araç birbirine girdi, kazada 4 kişi yaralandı. Kaza akşam saatlerinde Kütahya-Afyonkarahisar karayolunun 10'uncu kilometresindeki Gediz kavşağında meydana geldi. Buzlama nedeniyle kayıp yolu kapatan 42 S 9485 plakalı TIR'a 64 NB 183 plakalı kamyon çarptı. Arkadan gelen 2 hafif ticari araç ile 6 otomobil de birbirine girdi. Kazada 4 araç sürücüsü yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Kütahya-Afyonkarahisar karayolu bir süre araç trafiğine kapandı. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından yol trafiğe açılırken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. FOTOĞRAFLI
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