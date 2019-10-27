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Kusmuğunun nefes borusunu tıkadığı bebek, boğuldu

KOCAELİ’nin Körfez ilçesinde annesinin beşiğinde uyuttuğu 4 aylık Eslem Naz Partlak, kusmuğunun nefes borusunu tıkaması sonucu boğuldu. ​Olay, sabah saatlerinde Körfez ilçesi Yeni Yalı Mahallesi’nde meydana geldi. 2 yıl önce Emre Partlak...

GÜVENLİK 27.10.2019, 15:38
Kusmuğunun nefes borusunu tıkadığı bebek, boğuldu
KOCAELİ’nin Körfez ilçesinde annesinin beşiğinde uyuttuğu 4 aylık Eslem Naz Partlak, kusmuğunun nefes borusunu tıkaması sonucu boğuldu.
​Olay, sabah saatlerinde Körfez ilçesi Yeni Yalı Mahallesi’nde meydana geldi. 2 yıl önce Emre Partlak ile evlenen Eda Partlak, tek çocukları Eslem Naz'ı emzirdikten sonra beşiğine yatırıp, uyuttu. Bir süre sonra bebek odasına giren Eda Partlak, kızının morardığını görünce 112 Acil'i arayarak yardım istedi. Adrese sevk edilen sağlık ekipleri, Eslem Naz’ın, kusmuğunun nefes borusunu tıkaması sonucu boğulduğunu belirledi.
Polisin yaptığı incelemenin ardından Eslem Naz’ın cansız bedeni, morga götürüldü.

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