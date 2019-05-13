Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İran Devrim Muhafızları: ABD blöf yapıyor, hata yaparsa vururuz
ABD blöf yapıyor, hata yaparsa...
PİYASALAR –BİST100 yüzde 1.06 ekside, dolar 6.09 lirada
Dolar 6.09 lira
ABD Kongresi: F-35 imalat hatası nedeni ile düştü
F-35 imalat hatası nedeni ile...
Kılıçdaroğlu'ndan 'Anneler Günü' paylaşımı
Kılıçdaroğlu'ndan 'Anneler Günü' paylaşımı

'Kuşlara bakma' bahanesiyle istismara 11 yıl hapis

KAYSERİ'de erkek çocuğu M.T.'yi (13), "Gel kuşlara bakalım" diyerek, kendisine ait güvercinleri beslediği yere götürerek istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Recep Gözüküçük (61), 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Olay, 23...

'Kuşlara bakma' bahanesiyle istismara 11 yıl hapis
KAYSERİ'de erkek çocuğu M.T.'yi (13), "Gel kuşlara bakalım" diyerek, kendisine ait güvercinleri beslediği yere götürerek istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Recep Gözüküçük (61), 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, 23 Şubat'ta merkez Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası Recep Gözüküçük, iddiaya göre, erkek çocuğu M.T.'yi yanına çağırarak, "Gel seninle kuşlara bakalım" dedi ve kendine ait güvercinleri beslediği kuşluğa götürdü. Burada M.T.'ye istismarda bulunduğu öne sürülen Gözüküçük, mağdur çocuğun olayı ailesinine anlatmasının ardından tutuklanarak, cezaevine konuldu.
Şüpheli hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan dava açıldı. Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Recep Gözüküçük hazır bulunurken, mağdur M.T. duruşmaya katılmadı. Suçlamaları kabul etmediğini söyleyen Gözüküçük, "Bir şey yapmadım. Beraatimi istiyorum" dedi.
Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Recep Gözüküçük'ü, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 8 yıl, 'alıkoyma' suçundan da 3 yıl olmak üzere toplam 11 yıl hapis cezasına çarptırdı ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328