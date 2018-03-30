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Kuşadası'nda uyuşturucuya 3 tutuklama

AYDIN'ın Kuşadası ilçesine uyuşturucu madde getiren 3 kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü...

Kuşadası'nda uyuşturucuya 3 tutuklama
AYDIN'ın Kuşadası ilçesine uyuşturucu madde getiren 3 kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri, ilçeye uyuşturucu madde getireceğini tespit etti. İkiçeşmelik Mahallesi Aydın Bulvarı Çamlık Kavşağı'ndaki polis kontrol noktasında geçen pazar günü önlem alan ekipler, biri öncülük yapan 2 aracı durdurup kontrol etti. Araçlarda yapılan aramada, gizli bölmede 96 gram, metamfetamin adlı uyuşturucu madde bulundu. Olayla ilgili olarak Y.O.A. (26), Ç.G. (28) ile V.Ö. (28) gözaltına alındı. Polisteki sorgulardan sonra dün adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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