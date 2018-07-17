Kuşadası'nda lastik botta 34 kaçak yakalandı

Kadir ÖZEN/AYDIN, () - AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, aralarında çocuk ve kadınların da olduğu lastik botun içindeki 34 kaçak, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Sahil Güvenlik botu ekibi, dün saat 04.50'de, bir grup kaçağın Kuşadası açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştığını öğrendi. Bölgeye hareket edip, lastik botu tespit ederek, durduran ekipler, 32'si Suriye ve 2'si Filistin uyruklu 34 kaçağı yakaladı. 15'i çocuk 9'u kadın olan kaçaklar, Sahil Güvenlik botuna alınarak, kıyıya getirildi. Kimlik tespitinin ardından kaçakların İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği öğrenildi.

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