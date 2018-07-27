Kuşadası'nda korsan kitap operasyonu

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde sahilde korsan kitap satışı yaparak haksız kazanç elde edenlere karşı jandarma operasyon yaptı. 1469 korsan kitaba el konulurken, 2 kişi gözaltına alındı.Jandarma ekipleri, Güzelçamlı Mahallesi sahil kenarında dün (perşembe) akşam korsan kitap satışı yapıldığını öğrendi. Sahile gelen jandarma ekipleri, S.Ç. ve M.A.I.'nın korsan kitap sattığını tespit etti. S.Ç.'den 80'i bandrolsüz ve 1218'i sahte bandrollü olmak üzere toplam 1298 korsan kitap, M.A.I.'dan ise 27'si bandrolsüz ve 145'i sahte bandrollü olmak üzere toplam 172 korsan kitap ele geçirildi. Şüpheli S.Ç ile M.A.I. hakkında Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. Ele geçirilen kitaplara el kondu.FOTOĞRAFLI