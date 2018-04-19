ümraniye escort

İstanbulda en iyi hizmet veren evden eve nakliyat şirketleri beylikdüzü evden eve nakliyat beykoz evden eve nakliyat bostanci evden eve nakliyat kurtköy evden eve nakliyat dış cephe mantolama pendik evden eve nakliyat
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Gazetecilerin acı kaybı, Aydın Şentürk hayatını kaybetti
Sabah Gazetesi Yurt Haberler Müdürü...
İYİ Parti seçime girebilecek mi? İşte cevabı...
İYİ Parti seçime girebilecek mi?
Erdoğan: Seçimlerin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdik
Erdoğan, Erken seçi tarihini açıkladı
Yolcu uçağı acil iniş yaptı, bir yolcu öldü
Yolcu uçağında dehşet saatleri

Kuşadası'nda hırsızlık ve uyuşturucu satıcılığına 3 gözaltı

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), ()-  AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde 1'i motosiklet hırsızlığından, 2'si uyuşturucu satmaktan 3 kişi gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Değirmendere Mahallesi'nde bir...

Kuşadası'nda hırsızlık ve uyuşturucu satıcılığına 3 gözaltı

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), ()-  AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde 1'i motosiklet hırsızlığından, 2'si uyuşturucu satmaktan 3 kişi gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Değirmendere Mahallesi'nde bir eve baskın düzenledi. Evde yapılan aramada, saksılara ekilmiş 24 kök dişi hintkeneviri ele geçirildi. Olayın şüphelisi F.Ç.'nin (30) yapılan kimlik sorgusunda, 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 2 yıl 2 ay kesinleşmiş cezası olduğu, ayrıca 3 ayrı suçtan arandığı tespit edildi.
Aynı gün şehir girişi kontrol noktasında durumundan şüphelenilen Y.T.'nin yapılan kimlik kontrolünde ise yine 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan arandığı tespit edildi. Bu şüpheli de gözaltına alındı.
Son olarak ilçede meydana gelen 3 ayrı motosiklet hırsızlığını araştıran polis, olayının şüphelisi olarak Y.V.'yi yakaladı. İşlemleri sonrası bu sabah adliyeye sevk edilen F.Ç., Y.T. ve Y.V., tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314