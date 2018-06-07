Kuşadası'nda FETÖ'nün bahis ayağına operasyon

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde suç örgütü kurup bahis oynatarak kazanılan paraları FETÖ/PDY'ye aktardığı öne sürülen G.Ü.'nün çiftliğine jandarma operasyon yaptı. Şüpheli bulunamazken, çiftlikte kaçak çalıştıkları belirtilen 4 Türkmenistan uyruklu erkek hakkında yasal işlem yapıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kuşadası asayiş timleri, yasa dışı bahis oynattığı ileri sürülen G.Ü.'yü takibe aldı. Araştırmaların ardından, G.Ü. hakkında, 'çıkar amaçlı suç örgütü kurmak', 'kurulan örgüte üye olmak', 'spor müsabakalarına dair bahis veya şans oyunlarını oynatmak ya da oynanmasına yer veya imkan sağlamak', 'yurt dışında oynatılan spor müsabakalarına internet yoluyla erişim sağlayarak Türkiye'den oynanmasına imkan sağlamak', 'bahisten kazanılan para nakline aracılık etmek', 'kara para aklamak', 'yağma, nitelikli tehdit, bahis adı altında toplanan paraları FETÖ/PDY terör örgütüne göndererek finans sağlamak' suçlarından arama kararı çıkartıldı. Bunun ardından harekete geçen jandarma ekipleri, G.Ü.'nün saklandığı Yaylaköy Mahallesi'ndeki çiftliğe dün akşam operasyon düzenledi.

Çiftlikte yapılan aramada 1 bilgisayar kasası, taşınabilir bellek, dizüstü bilgisayar, flaş bellek, 3 bilgisayar ekipmanı, 490 CD/DVD, ruhsatsız tabanca, 70 fişek, 2 av tüfeği ele geçirildi. Ayrıca çiftlikte çalıştırılan Türkmenistan uyruklu 4 kişi hakkında da herhangi bir çalışma izin belgelerinin bulunmadığı ve pasaport tarihlerinin de geçmiş olduğu tespit edilerek yasal işlem yapıldı.

Operasyonda evde bulunamayan G.Ü.'nün yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.



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