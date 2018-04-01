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Kuşadası'nda ekskvatör tatilcilere çarptı: 1 kadın öldü, diğeri yaralandı

Latif SANSÜR/KUSADASI (Aydın), ()- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken ekskavatörün çarptığı tatilcilerden Ayşe Kaynadır (45) öldü, Aylin Akkurt (46) ise yaralandı. Kaza, bugün saat 11.00 sıralarında,...

Kuşadası'nda ekskvatör tatilcilere çarptı: 1 kadın öldü, diğeri yaralandı

Latif SANSÜR/KUSADASI (Aydın), ()- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken ekskavatörün çarptığı tatilcilerden Ayşe Kaynadır (45) öldü, Aylin Akkurt (46) ise yaralandı.
Kaza, bugün saat 11.00 sıralarında, Kuşadası Sahili'ndeki Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden bir tur şirketi ile ilçeye tatile gelen Ayşe Kaynadır ile Aylin Akkurt, birlikte geldikleri kafileyi taşıyan Tariş Otoparkı'ndaki otobüsün yanına gitmek için yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada yol yapımında çalışan Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait kepçeli ekskavatör, geri manevra yapınca, Ayşe Kaynadır ile Aylin Akkurt'a çarptı. Kazada, Kaynadır ile Akkurt yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kepçenin sağ tekerleğinin altında kalan Ayşe Kaynadır, tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Aylin Akkurt'a ise götürlüdüğü Kuşadası Devlet Hastanesi'nde ayakta müdahale edildi. 
Çorlu'da sigorta acentesi sahibi olan Kaynadır'ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
Polis, ismi açıklanmayan operatörü gözaltına aldı.

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